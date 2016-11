Vasco vence o Bragantino fora de casa e fica perto do acesso à Série A

Fonte: Gazeta Esportiva – O Vasco encerrou a série de três jogos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro ao bater por 2 a 1 o Bragantino, neste sábado, em Bragança Paulista. Com o resultado, os cariocas chegaram a 62 pontos e ficaram próximos do acesso à Série A. Já os paulistas seguem com 32 e estão perto do rebaixamento à Série C.

Os cariocas foram melhor no primeiro tempo e abriram o placar com gol de Thalles. No entanto, o Bragantino conseguiu empatar antes do intervalo, com Rafael Grampola. Na etapa final, Nenê fez o segundo dos cruzmaltinos, para dar números finais ao jogo.

Na próxima rodada, o Vasco vai até o interior catarinense para enfrentar o Criciúma, no próximo sábado, em duelo que pode confirmar o acesso à elite. Já o Bragantino encara o Bahia, em Salvador, no mesmo dia.

O jogo – O confronto começou agitado. Logo com um minuto, o Bragantino assustou em chute de fora da área de Vitor Hugo. O goleiro Jordi estava atento para espalmar para fora. O susto inicial fez o Vasco dominar o duelo. Aos 7, Diego Sacoman quase colocou para a própria rede após cruzamento de Julio Cesar.

Os cruzmaltinos mantiveram o controle da partida e chegaram com perigo novamente aos 10. Douglas tabelou com Ederson e acertou o travessão de Renan Rocha. O lance animou os visitantes, que quase abriram o placar aos 16. Após cruzamento de Nenê, Thalles chegou atrasado e cabeceou pela linha de fundo.

O Bragantino só voltou a atacar no minuto seguinte. Após cruzamento, Juliano levou a melhor sobre Rodrigo e cabeceou para grande defesa de Jordi.

Depois disso, o jogo ficou equilibrado, mas com as duas equipes abusando dos erros. Tanto que novo lance de perigo aconteceu somente aos 29. Ederson cortou a bola errado e deu no pé de Everton Dias. O volante chutou da entrada da área e quase acertou o ângulo.

O Vasco só voltou a avançar com qualidade aos 36. Nenê achou Madson na entrada da área, o lateral tocou de peito para Thalles, que acertou o canto de Renan Rocha. No entanto, o árbitro anulou o gol, após marcação de impedimento do assistente.

Dois minutos depois, porém, os cruzmaltinos abriram o placar em Bragança Paulista. Nenê cobrou escanteio na cabeça de Thalles, que mandou para a rede: 1 a 0 Vasco.

A vantagem dos vascaínos durou pouco tempo. Antes do intervalo, o Bragantino chegou ao empate. O árbitro marcou pênalti de Madson em Lucas Rocha, e Rafael Grampola cobrou com categoria para deixar a partida igualada.

Assim como no primeiro tempo, o Bragantino assustou logo no primeiro minuto da etapa final. Gabriel Nunes arriscou de longe e obrigou Jordi a fazer a defesa. A resposta do Vasco veio no minuto seguinte. Após troca de passes na área, a bola sobrou para Ederson. O atacante levou a melhor sobre a zaga e chutou próximo à trave.

O lance animou os cruzmaltinos, que chegaram ao gol aos oito minutos. Thalles foi derrubado na área por Fabiano e o árbitro marcou pênalti. Nenê cobrou no canto para deixar os visitantes à frente novamente em Bragança Paulista.

O Bragantino não se intimidou com o revés e quase empatou aos 12. Após falta cobrada na área, Diego Sacoman cabeceou livre, mas para fora. A bola na área continuava sendo a principal arma dos donos da casa, que quase marcaram aos 17. Em nova cobrança de falta, Jordi saiu mal e Sacoman acertou a trave.

Aos poucos, o Vasco voltou a controlar a partida e passou a criar boas chances. Os cruzmaltinos quase marcaram o terceiro aos 26 minutos. Após cobrança de escanteio, Thalles cabeceou, Renan Rocha espalmou e viu a bola bater na trave antes de ser tirada pela zaga. No minuto seguinte, Nenê acertou belo chute e parou novamente no goleiro paulista.

Na parte final, os cariocas passaram a administrar o resultado. O Vasco aproveitou os erros de passe do Bragantino para controlar a posse de bola e não ser incomodado. Assim, os cruzmaltinos conseguiram sair de campo com a vitória após três jogos

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...