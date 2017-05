Vasco vence o Fluminense pela Série A do Campeonato Brasileiro

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Carlos Gregório/assessoria)- O Vasco conquistou importante vitória no Campeonato Brasileiro ao bater o Fluminense por 3 a 2, neste sábado, em São Januário. O gol da vitória cruzmaltina aconteceu somente nos acréscimos, com o meia Nenê, que havia entrado no segundo tempo. O jogador foi ovacionado pela torcida após a partida e fez questão de retribuir os elogios.

“Não tem preço o carinho que os torcedores têm por mim. Não tem felicidade maior de entrar num jogo difícil como esse e garantir a vitória. Muito feliz por ajudar o time. Deus me honrou, continuei firme fazendo meu trabalho. O jogo estava difícil, empatando e depois perdendo. Vamos comemorar a vitória porque a gente merece”, disse.

O volante Jean foi outro que exaltou a torcida presente em São Januário. O público foi o maior do ano no estádio, superando da partida contra o Bahia, na rodada passada. “Cabe a nós trabalhar e seguir com pé no chão. Uma coisa sabemos. Precisamos do torcedor. Eles começaram a cantar que o Vasco é o time da virada, o time do amor, e contagiou a gente”declarou.

Com o resultado, o Vasco chegou a seis pontos e alcançou a mesma pontuação dos líderes do início da rodada: Grêmio e Fluminense. Na próxima rodada, os cruzmaltinos terão pela frente justamente os gaúchos, na Arena Grêmio, no próximo domingo.

