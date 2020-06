Vasco vence o Macaé pelo Campeonato Carioca com três de Germán Cano

Com bom primeiro tempo em São Januário, o Vasco bateu o Macaé por 3 a 1, neste domingo, e está vivo na Taça Rio. Com três gols do artilheiro Germán Cano, o Cruzmaltino venceu a primeira partida sob o comando de Ramon Menezes. Jones descontou para o Macaé.

O Vasco foi beneficiado pela derrota do Madureira e entrou forte na disputa por uma vaga na semifinal da Taça Rio. O Cruzmaltino assumiu a terceira colocação na tabela do grupo B com 5 pontos, um a menos que o Madura. Na quinta rodada da Taça Rio, as duas equipes vão se enfrentar em São Januário. Já Resende e Volta Redonda estarão frente à frente. Estes dois jogos definirão quem vai avançar ao lado do já garantido Fluminense.

Fluminense e Volta Redonda ainda se enfrentam às 19 horas deste domingo, e Vasco, Madureira e Resende vão estar secando o Voltaço.

O Vasco fez um bom primeiro tempo em São Januário. Com boa movimentação e aplicação tática, dominou inteiramente o Macaé. Aos 13 minutos, Yago Pikachu é derrubado na área após receber de Vinícius. O árbitro assinalou o pênalti e Germán Cano cobrou e abriu o placar em São Januário.

O Vasco seguia bem em campo e chegou ao segundo gol sete minutos depois. Vinícius avançou pela direita e cruzou rasteiro. Na entrada da área, Benítez tenta o chute que sai mascado. Mas a bola sobrou para Cano perto da marca do pênalti e o artilheiro vascaíno não desperdiçou.

O Macaé acordou no jogo e quase diminuiu aos 34, mas Fernando Miguel fez grande defesa. Na sequência, escanteio da direita e o goleiro cruzmaltino sai mal. A bola sobra no peito de Jones que domina e completa para a rede.

A reação da equipe do Norte-Fluminense não durou muito. Aos 42. em jogada parecida com a do segundo gol, o Vasco ampliou. Pikachu cruzou rasteiro da direita, a zaga cortou mal e Fellipe Bastos, na linha da área, tocou na para Cano. O argentino conferiu e marcou seu terceiro gol no jogo.

A partida caiu de ritmo no segundo tempo. Alguns dos destaques do Vasco no primeiro tempo, como Vinícius e Pikachu, sentiram o desgaste. Sem pernas, o Macaé também não conseguiu reagir. Os dois treinadores usaram as cinco substituições.

O Vasco teve algumas chances de ampliar. Aos 12, Pikachu recebeu de Andrey livre mas errou a conclusão e isolou a bola. Já aos 27 foi a vez de Andrey arriscar de longe e acertar a trave esquerda de Jonathan

Três minutos depois, Claudio Winck recebeu de Pikachu na direita e cruzou na medida para Cano. Mas a zaga interceptou o cruzamento e afastou.

Aos 39, Cano teve a chance de fazer o quarto gol, mas errou feio. Lucas Santos acionou Bruno César na esquerda da área e ele cruzou rasteiro. Na linha da pequena área, o Argentino tentou de primeira e isolou.

Madureira tropeça e ajuda o Vasco

O Madureira perdeu uma grande chance de encaminhar sua classificação para as semifinais neste domingo. O Tricolor suburbano recebeu o Resende em Conselheiro Galvão e tropeçou feio. Paulo Victor e Jefferson Ruan marcaram os gol da vitória da equipe do Sul-Fluminense.

Ao Madureira bastava os três pontos em casa para garantir a vaga. Mas faltou combinar com o Resende, que luta contra o rebaixamento no Carioca.

Na quinta e última rodada da Taça Rio, o Resende encerra a participação na competição no clássico regional contra o Volta Redonda.

Gazeta Esportiva (foto: Rafael Ribeiro/assessoria)

28/06/2020 17:08

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...