Vasco vence reservas do Cruzeiro em São Januário e respira no Brasileiro

O Vasco da Gama recebeu o Cruzeiro na tarde deste domingo pela 29ª rodada do Brasileirão e fez o dever de casa em São Januário. De olho na final da Copa do Brasil, a equipe Mineira atuou com uma formação reserva, e com gols de Yago Pikachu e Máxi López, a equipe carioca venceu por 2 a 0.

Com a vitória, o Vasco respirou na tabela e, com 34 pontos, abriu três da Chapecoense, a primeira equipe dentro da zona do rebaixamento. Já o Cruzeiro estacionou nos 37 pontos, e vê cada vez mais distante a possibilidade de conseguir uma vaga na Libertadores 2019 com a classificação no Brasileiro.

Na próxima rodada, o Vasco visita o Sport no sábado em confronto direto contra o rebaixamento. O Cruzeiro, por sua vez, jogará em casa contra a Chapecoense, no domingo. Antes, porém, os comandados de Mano Menezes decidem o título da Copa do Brasil contra o Corinthians na quarta-feira, em São Paulo.

Vasco e Cruzeiro fizeram um primeiro tempo morno em São Januário e com muitos erros. Se o Vasco, jogando em casa e em busca de tranquilidade contra o rebaixamento, buscava a iniciativa do confronto e teve maior posse de bola, o Cruzeiro esperava o erro do adversário para tentar o contra-ataque.

O Vasco começou dando um susto na zaga Celeste. Pouco depois de a bola rolar, Luiz Gustavo recebeu na direita e, da intermediária, levantou na área. De frente para o gol, Maxi López subiu com a zaga e por pouco não conseguiu tocar na bola.

O Cruzeiro teve sua melhor oportunidade aos nove. David fez boa jogada pela esquerda e soltou uma bomba da entrada da área. Werley desviou levemente e quase traiu o goleiro Fernando Miguel, mas a bola bateu no braço do goleiro e saiu em escanteio.

As duas equipes criaram poucos lances de perigo e o Vasco foi bastante vaiado pela torcida, que não poupou o técnico Alberto Valentim dos costumeiros adjetivos.

As duas equipes retornaram para o segundo tempo sem alterações, mas desta vez o Vasco foi mais eficiente. Aos três minutos, o criticado Fabrício conseguiu ir à linha de fundo pela esquerda e cruzou rasteiro para trás. Maxi López fez o corta luz no primeiro pau e Yago Pikachu tocou para o fundo da rede para fazer 1 a 0.

Com a desvantagem no placar, Mano Menezes fez duas alterações de uma vez. Buscando mais agressividade no ataque, o treinador colocou Sassá na vaga de Bruno Silva. Fred, com visível falta de ritmo, foi sacado para a entrada de Raniel.

A equipe mineira ganhou sangue novo e passou a pressionar em busca do empate. O Vasco, por sua vez, recuou perigosamente e deu espaço para o adversário, que chegou perto do gol. Aos 12, Mancuello e David tabelaram e o argentino cruzou para trás. De frente para o gol, Sóbis tentou a conclusão mas foi travado por Werley na hora do chute.

Aos 19, escanteio que Sóbis levantou na área. Murilo acertou o cabeceio, mas errou o alvo e a bola foi para fora.

Quando o Cruzeiro estava melhor na partida, brilhou a estrela do argentino Máxi López. Giovanni Augusto, que havia entrado no lugar de Fabrício, dominou pela direita e levantou na área. A defesa cortou e Lucas Silva tentou dominar na área. López veio por trás, roubou a bola, girou e bateu colocado no outro canto, sem chance para Rafael.

Dois minutos depois, o volante Mancuello deu uma entrada por trás em Andrey quando este escapava em contra-ataque, e foi expulso. Com dez em campo, Mano sacou David para recompor a defesa com Rafael Santos.

Com a superioridade numérica e no placar, o Vasco passou a valorizar a posse de bola, e foi a vez do goleiro Cruzeirense aparecer no jogo. Aos 40, Luiz Gustavo levantou da direita e Giovanni Augusto, no segundo pau, mandou de cabeça, mas Rafael fez grande defesa.

Três minutos depois, Andrey escapa após recuperar a bola, tabela com Henrique, recebe na frente e manda para o gol, mas Rafael novamente salvou a Raposa.

Fonte:Gazeta Esportiva (fogo: Rafael Ribeiro/assessoria)

