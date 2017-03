Vasco vence Vila Nova e avança na Copa do Brasil

O jogo foi marcado por muita luta e pouca inspiração por parte das duas equipes. O Vila fez marcação forte sobre a equipe carioca, mas uma falha grotesca do zagueiro Brunão permitiu que Wagner marcasse o gol da vitória. O Vasco tinha saído na frente com Thalles e o Vila empatou com Wallyson, cobrando uma penalidade máxima.

Mesmo sem uma boa atuação, o Vasco garantiu a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil ao derrotar o Vila Nova-GO por 2 a 1, em partida disputada na noite desta quarta-feira, no Serra Dourada, em Goiânia.

