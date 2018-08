Vaticano diz sentir ‘vergonha e tristeza’ por casos de abusos sexuais na Pensilvânia

O arcebispo de Washington, Donald Wuerl, foi acusado de ajudar a ocultar abusos (Foto: Win McNamee/Getty Images North America/AFP)

Mais de 300 padres e líderes religiosos são acusados de cometer crimes e encobrir atos há mais de 70 anos em estado dos EUA. Em comunicado, Santa Sé diz que ‘vítimas devem saber que Papa está ao lado delas’.

Vaticano expressa vergonha e tristeza sobre denúncias de assédio contra crianças nos EUA

O Vaticano afirmou que “vergonha e tristeza” são as únicas duas palavras que podem expressar os sentimentos provocados pelos crimes de abusos sexuais cometidos por padres na Pensilvânia, nos EUA.

Um comunicado, divulgado nesta quinta-feira (16), foi a primeira manifestação da Santa Sé sobre o assunto, revelado em um relatório do grande júri formado para analisar denúncias sobre abuso sexual na Igreja Católica no estado.

Mais de 300 líderes religiosos são acusados de cometer crimes sexuais ou de realizar esforços para encobrir esses atos por mais de 70 anos.

No comunicado desta quinta, o Vaticano diz ainda que “as vítimas devem saber que o Papa está ao lado delas. Aqueles que sofreram são sua prioridade, e a Igreja quer ouvi-los para erradicar este trágico horror que destrói as vidas dos inocentes”.

“Os abusos descritos no relatório são criminosos e moralmente repreensíveis. Esses atos foram traições de confiança que roubaram dos sobreviventes sua dignidade e sua fé. A Igreja deve aprender duras lições de seu passado, e deve haver responsabilidade tanto para os abusadores quanto para aqueles que permitiram que os abusos ocorressem”, diz outro trecho do documento.

O Procurador Geral do Estado, Josh Shapiro, disse que mais de mil crianças vítimas foram identificadas no relatório, mas o júri acredita que há mais.

A investigação é a mais abrangente sobre abuso sexual da Igreja Católica nos Estados Unidos. A investigação de 18 meses cobriu as oito dioceses do estado – Harrisburg, Pittsburgh, Allentown, Scranton, Erie e Greensburg – e segue outros relatórios do júri do estado que revelaram abusos e em duas outras dioceses.

Como informa a rede CNN, o longo relatório investiga abusos sexuais de clérigos em seis dioceses desde 1947. As outras duas dioceses da Pensilvânia, Filadélfia e Altoona-Johnstown, foram objeto de relatórios anteriores do júri, que encontraram informações igualmente negativas sobre o clero e os bispo.

