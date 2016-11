Vaticano pede para Trump favorecer ‘paz no mundo’

O Vaticano parabenizou nesta quarta-feira (9) o republicando Donald Trump pela vitória nas eleições à Presidência dos Estados Unidos e disse esperar que o magnata trabalhe a serviço da “paz no mundo”. “Recebemos com respeito a escolha do povo americano, a qual fiquei sabendo que foi caracterizada por uma forte afluência às urnas”, disse o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin.

“Parabenizamos o novo presidente e desejamos que seu serviço possa ser frutífero. Garanto a nossa oração para que o ilumine e o apoie no serviço à sua pátria, mas também no serviço do bem-estar e da paz no mundo”, comentou. “É preciso que todos trabalhem para mudar a situação mundial, que é de grande laceração”.

Questionado sobre a promessa de Trump de construir um muro na fronteira com o México para bloquear a imigração, o representante do Vaticano destacou que é preciso esperar suas ações concretas e não se focar apenas no discurso. “Veremos como o futuro presidente vai seguir. Normalmente, dizem que uma coisa é ser candidato, outra é ser presidente, porque o cargo implica uma responsabilidade”, disse Parolin.

O papa Francisco, que assumiu a liderança da Igreja Católica em 2013, é um defensor dos imigrantes e da resolução de conflitos, principalmente na América Latina, seu continente natal. (ANSA)

POR Notícias Ao Minuto

