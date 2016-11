Vazamento de óleo é detectado no rio Teles Pires em Jacareacanga, no Pará

(Foto Reprodução) – Um vazamento de óleo foi detectado no último domingo (13) no rio Teles Pires, onde está sendo construída a Usina Hidrelétrica São Manoel, no município de Jacareacanga, na fronteira entre os estados do Pará e Mato Grosso. Aldeias indígenas próximas ao local teriam sido afetadas com o problema.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) informou que já tomou conhecimento e apura a situação no rio Teles Pires.

Em nota, a assessoria de imprensa da Empresa de Energia São Manoel esclarece que após a identificação do incidente, as aldeias indígenas mais próximas foram contatadas e estão recebendo o apoio necessário. A empresa afirma ainda que a situação da bacia já está normalizada, que não há mais manchas de óleo no rio e que está analisando as causas do ocorrido.

