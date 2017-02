Veículo atropela multidão em Nova Orleans e deixa 28 feridos

Washington, 25 fev (EFE).- A polícia de Nova Orleans, na Louisiana (Estados Unidos) prendeu no sábado um homem que supostamente dirigia sob os efeitos do álcool ou outras substâncias e que chocou sua caminhonete contra uma multidão que observava um desfile de carnaval, deixando 28 feridos, informaram os policiais locais.

Durante entrevista coletiva, o chefe de polícia de Nova Orleans, Michael Harrison, negou que se tratasse de um ataque terrorista, apesar da semelhança com o atentado jihadista contra um mercado natalino de Berlim, no final do ano passado, e o ataque de Nice, em julho de 2016.

A idade dos feridos varia desde os 3 e 40 anos, segundo o jornal local “The New Orleans Advocate”.

Segundo relatou a polícia, a caminhonete bateu em três veículos, incluído um caminhão de lixo, para depois perder o controle e atropelar a multidão que assistia o desfile de carnaval.

Enquanto isso, o escritório do FBI em Nova Orleans disse, através de um comunicado, que estão coordenando com as autoridades federais, estaduais e locais para determinar se alguma lei federal foi violada.

Por enquanto, o detido está sendo interrogado pela polícia de Nova Orleans. EFE

Por EFE EFE Brasil

