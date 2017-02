Veiculo capota em acidente envolvendo carreta na BR-163 em Novo Progresso

Um acidente ocorreu nesta quarta-feira (01) na rodovia BR-163 nas proximidades da cidade de Novo Progresso no Pará.

De acordo com as informações colhidas no local, um veículo Chevrolet “Captiva placa AWW 0312” da cidade de Cuiabá (MT),que seguia sentido Cuiabá para Novo Progresso, foi surpreendido com uma carreta podando outra na rodovia BR-163 em uma curva distante aproximadamente sete quilômetros para chegar na cidade de Novo Progresso, para não colidir de frente teve que desviar pelo acostamento e acabou capotando ao sair da pista.

Ainda segundo a informação o motorista e passageira do veiculo que tombou na pista ,foram socorridos pelo SAMU , encaminhados para Hospital Municipal, e foram liberados , sofreram escoriações leves pelo corpo, os dois estavam com cinto de segurança na hora do acidente, o veiculo ficou com as rodas para cima.

No momento do acidente chovia muito no local, o grupo Tático da Polícia militar chegou para prestar socorro as vitimas, e ajudar na retirada dos veiculo.

Por Redação Jornal Folha do Progresso

