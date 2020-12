Veículo com documentação adulterada é apreendido no Pará

O flagrante aconteceu durante fiscalização na BR-422, km 300, no município de Novo Repartimento.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite de quarta-feira (16) um veiculo com adulteração do sinal identificador e por portar documentação adulterada. O flagrante aconteceu durante fiscalização na BR-422, km 300, no município de Novo Repartimento, no sudeste paraense.

Uma equipe da PRF avistou o veículo Fiat/Strada estacionado. Após suspeita, o condutor foi abordado para a verificação dos itens de segurança, durante a análise foi constatado que havia adulterações no NIV, que não condiziam com os padrões estabelecidos pela montadora.

Em seguida, os agentes solicitaram a documentação do veículo ao condutor e foi verificado que a documentação também tinha sido adulterada.

O condutor e o veículo foram encaminhados para a Polícia Civil de Novo Repartimento para as medidas cabíveis.

Foto: Divulgação/PRF

Por: Diário Online Com informações PRF

