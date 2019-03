Veículo com final de placa 73 a 93 tem IPVA com desconto até segunda-feira

IPVA pode ser pago em cota única, com desconto de 5%, ou em até três parcelas — Foto: Arquivo Pessoal

O proprietário de veículo tem, ainda, a opção de antecipar o pagamento do IPVA em até três parcelas, sem desconto.

Motoristas que não têm multas de trânsito podem garantir descontos no pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), válido para veículos com placas de final 73 a 93, pagando o valor integral do tributo até segunda-feira (11). O proprietário de veículo tem, ainda, a opção de antecipar o pagamento do IPVA em até três parcelas, sem desconto.

Os descontos são de 15% sobre o valor do imposto para veículo que está há dois anos sem multa; 10% para quem não recebeu multas no ano passado, e 5% nas demais situações. O desconto não é cumulativo. O proprietário de veículo tem, ainda, a opção de antecipar o pagamento do IPVA em até três parcelas, sem desconto.

Considerando a variação dos preços de mercado de 2018 em relação a 2017, o IPVA no Pará terá uma redução média de 4% em 2018. A maior redução, de 3,9%, será para camionetas e utilitários. Ônibus e microônibus terão redução de 4,4%. O IPVA de automóveis terá redução média de 3,6%.

No portal de Serviços da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) o dono do veículo pode consultar as datas de pagamento e os valores, e ainda optar pelo pagamento integral ou parcelado, além de emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE).

