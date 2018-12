Veículo com placa de Novo Progresso é preso em Belém com mais de R$1 milhão em cocaína camuflada em caminhonete

“Tijolos” de cocaína foram encontrados em assoalho (Elivaldo Pamplona / O Liberal)

Cão farejador ajudou na identificação da droga

Uma caminhonete apreendida em Tailândia, no interior paraense, chegou por volta de 20h desta segunda-feira (10), em Belém. A suspeita, de que exista uma grande quantidade de cocaína escondida na estrutura do veículo foi confirmada.

A cadela farejadora Índia, da Polícia Civil, encontrou o entorpecente. O veículo, com placa de Novo Progresso, está na sede da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), no bairro do Telégrafo.

Ao todo foram encontrados 57 “tijolos” de cocaína. De acordo com o delegado Hennison Jacob, da Denarc, cada “tijolo” com um quilo da droga custa R$20 mil, ou seja, o material ilegal apreendido vale mais de R$1 milhão.

A droga estava armazenada em baixo do assoalho da carroceria. Dois homens foram presos na ação.

