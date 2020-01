Veiculo furtado em Breu Branco é preso em uso de Supermercado em Castelo de Sonhos

Supermercado Castanha tem veiculo aprendido por furto em Castelo de Sonhos (Foto:Reprodução Sinesp)

Conforme divulgou o Jornal “O Jamanxim” um veiculo usado para entrega no supermercado Castanha foi apreendido pela policia Militar daquela localidade com ocorrência de furto.

Segundo o jornal a apreensão aconteceu no dia 9 de Janeiro de 2020 após abordagem em via publica.

O Veiculo F350– ANO/MOD. 2009/2010, de cor Prata , Placa NSL-5132 da cidade de Breu Branco-PA, com carroceria de madeira, estava sendo conduzido por um dos funcionários do Supermercado Castanha em trabalho de entrega de mercadorias.

O encontra-se apreendido no pátio da delegacia local, a disposição da justiça.

