veículo pega fogo após abastecer em posto de gasolina da BR-316

(Foto:Reprodução)-Caso aconteceu na manhã desta terça-feira (09)

Uma kombi pegou fogo na manhã desta terça-feira (09), por volta das 9h, logo depois de abastecer em um posto de gasolina situado no quilômetro 08 da rodovia BR-316, no bairro de Águas Brancas, em Ananindeua. Assista:

De acordo com informações da Major Mônica, do Corpo de Bombeiros (CBMPA), uma viatura dos bombeiros esteve no local e as chamas foram rapidamente controladas. “A Kombi tem uma propagação de fogo muito rápida” afirmou a oficial.

Segundo ela, o fogo não avançou para o estabelecimento ou outros veículos. A major também afirma que não há registro de vítimas e não soube informar as causas do incêndio. Um laudo pericial deve apontar o que causou o início do fogo.

Não há informações sobre motorista do veículo e outros possíveis ocupantes.

A Redação Integrada já entrou em contato com a assessoria do órgão solicitando mais detalhes e aguarda resposta.

