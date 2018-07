Veículo roubado em Recife é recuperado em Marabá

O condutor alegou não ter ciência das ilegalidades

(Foto: Divulgação / PRF) – Policiais rodoviários federais realizaram abordagem, no km 121 da BR 230, do município de Marabá, sudeste paraense, de um veículo SW4 prata, com origem de Juazeiro, na Bahia. O condutor foi identificado como Danilo Caixeta Tiago, que informou não estar de posse do CRLV do veículo e que o mesmo não estaria em seu nome.

Os policiais iniciaram procedimento de identificação veicular e puderam constatar adulterações em diversos sinais identificadores da caminhonete. Dessa forma, foi possível ainda determinar o verdadeiro veículo tinha placa com registro de roubo de Recife, Pernambuco, registrado em fevereiro de 2017. Danilo alegou que não tinha conhecimento das ilicitudes, e que havia comprado o veículo de um conhecido chamado Paulo por R$ 70 mil reais na cidade onde reside, em São Domingos do Araguaia, Pará, e que estava em Marabá fazendo compras.

Foi deflagrada a prisão em flagrante do condutor pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O preso foi conduzido ileso para Delegacia da Polícia Civil de Marabá para os procedimentos cabíveis.

Por: Portal ORM, com informação da assessoria 12 de Julho de 2018 às 09:51

