Veículos da Rede Celpa são apreendidos por indígenas caiapó em Novo progresso

Os veículos que estão sobre custodia dos indígenas na CASAI em Novo progresso são da “MASTEC” que presta serviços a Rede Celpa com sede em Belém-PA. Os quatro funcionários foram surpreendidos pelos indígenas estavam no município para realizar serviços emergências.

Conforme os relatos do indígena a empresa Rede Celpa que é responsável pelo fornecimento de energia no Município, não cumpriu com o acordo em exigências dos indígenas sobre os impactos de Belo Monte.

