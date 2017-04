Veículos do Detran foram apedrejados durante fiscalização no Pará

O caso ocorreu no último sábado em São Francisco do Pará, no nordeste do estado. Moradores ficaram revoltados com apreensão de motos irregulares.

Veículos do Detran foram apedrejados durante fiscalização em São Francisco do Pará

Uma operação conjunta da Polícia Militar (PM) e o Departamento de Trânsito do Pará (Detran), no município de São Francisco do Pará, no nordeste do estado, terminou em confusão neste final de semana. Veículos do Detran foram depredados e 10 motos foram apreendidas na operação.

De acordo com testemunhas, alguns moradores ficaram revoltados com as remoções dos veículos com documentação irregular e jogaram pedras nos agentes e depredaram quatro viaturas. Um agente do Detran se feriu. Segundo moradores, os servidores do órgão teriam entrado nas residências para apreender os veículos irregulares.

Em nota, o Detran informou que não houve invasões às residências. Ainda e acordo com o órgão de trânsito, qualquer denúncia com relação a possíveis excessos na conduta dos agentes deve ser formalizada pelo cidadão na corregedoria da autarquia.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, um inquérito por dano ao patrimônio será aberto e os autores do vandalismo serão identificados e devidamente punidos. Ainda segundo o delegado, a equipe de investigação já tem pistas dos envolvidos.

Fonte: G1 PA.

