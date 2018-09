Veículos pegam fogo após colisão na BR-163, em Peixoto de Azevedo; dois mortos

Veículos pegam fogo após colisão no Nortão; dois mortos

O acidente envolvendo uma VW Saveiro branca, uma motocicleta e uma carreta (marca e modelos não informados) ocorreu, hoje, por volta das 4h30, na BR-163, em Peixoto de Azevedo (197 Km de Sinop), próximo ao parque de exposições. De acordo com a Polícia Militar, duas pessoas que estavam na moto morreram no local. Elas foram identificadas como Rubens da Silva Vieira e Francivani Conceição Costa (idades não informadas). O condutor da picape foi encaminhado ao hospital. O atual estado de saúde dele não foi informado. O carreteiro não teve ferimentos.

Com a batida, a moto e a picape pegaram fogo e ficaram completamente destruídas. Será apurada a versão que um dos condutores teria tentado uma ultrapassagem e provocado a colisão.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Guarantã do Norte, analisou as circunstâncias e encaminhou os corpos ao Instituto Médico Legal para exame de necropsia.

A Polícia Rodoviária Federal fez o registro da ocorrência e sinalizou a via para evitar novos acidentes.

De acordo com a funerária São Judas Tadeu, o corpo de Francivani foi trasladado para Brasília e Rubens para Apiacás, ambos de carro, esta noite.

(Atualizada às 20h54)

Só Notícias/Débora Lobo (foto: divulgação)

