Dois veículos foram apreendidos e condutores foram presos.

Flagrante ocorreu durante fiscalização na BR-316.

Duas caminhonetes roubadas em cidades do nordeste do Brasil foram recuperadas no município de Castanhal, no nordeste do Pará, durante uma operação de fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na segunda-feira (9) no quilômetro 53 da BR-316.

Segundo a PRF, a primeira apreensão ocorreu durante a abordagem a um condutor que se deslocava de Belém com destino a Cachoeira do Piriá, no nordeste Paraense. Os agentes constataram que o número do chassi e do motor apresentavam divergências e pertenciam a um outro veículo de mesmas características com ocorrência de roubo de abril de 2014 na cidade de Salvador.

No final da tarde, outra caminhonete foi abordada no perímetro. O condutor apresentou o CRLV com numeração que fazia parte de um lote de formulários roubado do DETRAN na cidade de Teresina. A numeração do motor correspondia a outro veículo de mesmas características com ocorrência de roubo na cidade de Teresina.

Devido aos indícios de Crime de Receptação e falsa documentação, os dois condutores foram presos e conduzido para delegacia de Polícia Civil para instauração de inquérito policial para apurar os casos. E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Fonte: G1.

Veículos roubados no nordeste do país são recuperados em Castanhal (Foto: Reprodução/TV Liberal)

