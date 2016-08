Veja a lista de benefícios que Dilma terá

O impeachment de Dilma Rousseff (PT) foi aprovado nesta quarta-feira (31) por 61 votos a 20 em sessão no Senado. No entanto, os senadores decidiram em votação separada por não retirar os direitos políticos da petista. Com isso, ela poderá manter todos os benefícios a que um ex-presidente tem direito.

Para que Dilma Rousseff perdesse os direitos, eram necessários 54 votos. Contudo, apenas 42 senadores votaram pela perda total dos direitos. 36 foram contrários e três decidiram não se manifestar.

Fora do cargo, Dilma perderá boa parte de seus benefícios. Em compensação, existem leis que asseguram ajuda para ex-presidentes, como são os casos de José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. A estimativa é de que cada um deles custe em torno de R$ 550 mil por ano aos cofres públicos.

Abaixo, confira uma lista dos direitos que Dilma perderá por não ser mais presidente, e dos benefícios que a petista terá agora como ex-presidente.

DILMA PERDE POR DEIXAR DE SER PRESIDENTE

Foro privilegiado – Ela não terá benefícios na Justiça e poderá enfrentar ações em primeira instância.

Salário integral – Dilma não receberá mais a remuneração de R$ 30.934,70 por mês. Além disso, ex-presidentes não têm assegurado o direito a pensão ou aposentadoria especial.

Residências oficiais – A petista terá de deixar em 30 dias o Palácio da Alvorada. Também não poderá mais frequentar a Granja do Torto.

Dezenas de assessores – Dilma não poderá contar mais com o auxílio de 35 assessores, como na época de presidente. Esse número já havia sido reduzido enquanto o processo era julgado.

Aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) – Ela não terá mais direito a utilizar aeronaves da FAB livremente. Apenas uma última viagem, de Brasília para sua residência, será custeada pela União.

Perda de cartões – Dilma não terá mais cartão-alimentação e plano de saúde.

DILMA GANHARÁ COMO EX-PRESIDENTE E COM A MANUTENÇÃO DOS DIREITOS

Assessores especiais – Cada ex-presidente pode ter seis assessores e dois motoristas custeados pela União. Os salários desses funcionários variam de R$ 2.227,85 a R$ 11.235,00. A escolha desses cargos fica para a própria Dilma. O benefício é vitalício.

Último voo pela FAB – Dilma poderá utilizar pela última vez uma aeronave da FAB para retornar à sua residência, em Porto Alegre, com tudo custeado pela União. Ela terá um prazo de até 30 dias para deixar o Palácio da Alvorada.

Transporte de acervo – A União também custeará a transferência de todos os pertences de Dilma de Brasília para Porto Alegre. Nos últimos dias, a petista já levou boa parte de seus objetos.

Carros sem limite de gasto – Cada ex-presidente poderá contar com até dois veículos com motoristas pagos pela União. O gasto com combustível é livre.

Cargos públicos – Com a manutenção dos direitos políticos, Dilma poderá assumir qualquer cargo público, se convidada. Ela também fica livre para se candidatar já nas próximas Eleições, em 2018.

