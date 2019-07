Veja a lista dos mortos do massacre em Altamira no Pará

Massacre no Pará: veja a lista dos mortos(Foto:Reprodução)

Entre os 57 mortos, 16 presos foram encontrados decapitados e outros 41 morreram asfixiados durante incêndio. Corpos permaneciam em unidade nesta manhã porque não podiam ser retirados devido à alta temperatura.

O governo do Pará divulgou nesta terça-feira (30) a lista com o nome dos 57 detentos mortos no massacre desta segunda no presídio de Altamira, nordeste do estado. Segundo o governo, 16 presos foram encontrados decapitados e outros 41 morreram asfixiados.

O confronto no Centro de Recuperação Regional de Altamira se deu entre facções criminosas que atuam dentro do presídio. Líderes do Comando Classe A (CCA) incendiaram cela onde estavam internos do Comando Vermelho (CV).



O Centro de Perícias Renato Chaves iniciou a retirada dos corpos no final da tarde desta segunda (29). No entanto, a manhã desta terça, nem todos haviam sido retirados devido à alta temperatura que permanecia numa unidade onde presos morreram asfixiados.

Veja a lista das 57 vítimas do confronto:

Adriano Moreira de Lima

Bruno Whesley de Assis Lima

Carlos Reis Araujo

Deiwson Mendes Correa

Deusivan da Silva Soares

Efrain Mota Ferreira

Eliesioda Silva Sousa

Ismael Souza Veiga

Jelvane de Sousa Lima

João Pedro Pereira dos Santos

Josivan Irineu Gomes

Nathan Nael Furtado

Natanael Silva do Nascimento

Rivaldo Lobo dos Santos

Evair Oliveira Brito

Gilmar Pereira de Sousa

Admilson Bezerra dos Santos

Ailton Saraiva Paixão

Alan Kart G. Rodrigues

Alan Patrick dos Santos Pereira

lessandro Silva Lima

Amilton Oliveira Camera

Anderson dos Santos Oliveira

Anderson Nascimento Sousa

André Carlos Sousa Patrício

Bruno Rogério Andrade

Cleomar Silva Henrique

Clevacio Soares Queiroz

Diego Aguiar Figueiredo

Diego Walison Sousa Reis

Diogo Xavier da Silva

Domingos Fernandes Castro da Silva

Douglas Gonçalves Viana

Edson Costa de Macedo

Delimarques Teixeira Pontes

Francisco Claudizio da Silva Ferreira

Geidson da Silva Monteiro

Hugo Vinicius Carvalho

itamar Anselmo Pinheiro

Jeová Assunção da Silva

João Nilson Felicidade Farias

José Brandão Barbosa Filho

José Francisco Gomes Filho

Josivan Jesus Lima

Josicley Barth Portugal

osué Ferreira da Silva

Junior da Silva Santos

Kawe Reis Barbosa

Lleonardo Dias Oliveira

Luilson da Silva Sena

Marcos Saboia de Lima

Renan da Silva Souza

Rogerio Pereira de Souza

Sandro Alves Gonçalves

Valdecio Santos Viana

Vanildo de Souza Guedes

Wesley Marques Bezerra

Entenda o caso

Este é um dos maiores massacres em presídios desde o ocorrido no Carandiru, em 1992. Na época, 111 detentos foram mortos na Casa de Detenção, na Zona Norte de São Paulo.

Após o confronto, o governo do estado determinou a transferência imediata de 46 presos, incluindo 16 identificados como líderes das facções criminosas. Dez deles irão para o regime federal. Os demais presos serão redistribuídos por presídios no Pará.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...