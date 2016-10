veja a lista dos vereadores eleitos em Novo Progresso nas eleições 2016

Com 1040 votos, Professor Gilberto (PSDB) lidera o ranking dos mais votados. Em seguida, está Nego do Bento (PROS), que recebeu 1034 votos. Edemar Onetta (PMDB) foi o terceiro candidato mais votado na cidade de Novo Progresso e teve 580 votos.

Com 100% das urnas de Novo Progresso apuradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já é possível saber quem são os candidatos a vereador mais votados da cidade.

