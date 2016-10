Veja as 100 escolas do Pará com maiores médias no Enem 2015

O Ministério da Educação divulgou nesta terça-feira (4) os resultados por escola do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de 2015. Veja as 100 escolas do estado do Pará com as maiores médias nas provas objetivas:

Nome da escola (cidade) – rede de ensino – média nas provas objetivas

1) Sistema de Ensino Equipe (Belém) – privada – 636,58

2) Colégio CEI (Belém) – privada – 613,51

3) Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré (Belém) – privada – 610,73

4) Tenente Rego Barros (Belém) – estadual – 607,78

5) Colégio Santa Catarina de Sena (Belém) – privada – 606,88

6) Grupo Futuro Educacional Marabá (Marabá) – privada – 599,42

7) Sistema de Ensino Equipe (Ananindeua) – privada – 596,78

8) Centro de Estudos Jhon Knox (Belém) – privada – 596,66

9) Sistema de Ensino Logos LTDA (Ananindeua) – privada – 594,56

10) Núcleo de Educação Physics (Ananindeua) – privada – 594,36

11) Centro de Ensino Técnico Ideal (Belém) – privada – 590,54

12) Escola Alvorada (Marabá) – privada – 589,06

13) Sistema Teorema de Ensino LTDA (Belém) – privada – 583,78

14) Colégio Dom Amado (Santarém) – privada – 580,95

15) Grupo Educacional Physics (Belém) – privada – 580,18

16) Sistema Educacional Acrópole (Belém) – privada – 576,91

17) Colégio Pitágoras de Carajás (Parauapebas) – privada – 570,29

18) Centro de Ensino Pleno Ideal (Ananindeua) – privada – 564,81

19) Centro Educacional Cristo Salvador (Santarém) – privada – 564,57

20) Instituto de Ensino Êxito LTDA (Marabá) – privada – 564,54

21) Colégio Santa Rosa (Belém) – privada – 564,20

22) Sociedade Civil Colégio Moderno (Belém) – privada – 563,75

23) Sistema de Ensino Universo (Belém) – privada – 563,73

24) Centro de Serviços Educacionais do Pará (Belém) – privada – 562,37

25) Instituto Dom Bosco (Belém) – privada – 559,52

26) Centro de Estudos Reino Encantado (Belém) – privada – 559,11

27) Colégio Gentil Bittencourt (Belém) – privada – 558,01

28) Sistema de Ensino CTEM (Castanhal) – privada – 557,53

29) Colégio Santa Clara (Santarém) – privada – 555,58

30) Instituto Nossa Senhora dos Anjos (Abaetetuba) – privada – 554,98

31) Centro de Aprendizagem e Desenvolvimento Percepção (Castanhal) – privada – 554,29

32) Colégio Salesiano Nossa Senhora do Carmo (Belém) – privada – 553,80

33) Centro de Ensino Médio Conexão LTDA (Parauapebas) – privada – 553,46

34) Colégio Sapiens (Altamira) – privada – 553,02

35) Colégio Elite (Belém) – privada – 552,30

36) Colégio Athenas (Castanhal) – privada – 551,38

37) Sistema de Expansão Sophos (Tucuruí) – privada – 549,76

38) Instituto de Ensino Darwin (Castanhal) – privada – 549,66

39) Colégio Mac – LTDA (Castanhal) – privada – 549,56

40) Colégio Santo Antônio (Belém) – privada – 548,76

41) Colégio Paulista de Belém (Belém) – privada – 548,23

42) Colégio Sophos (Belém) – privada – 545,42

43) Genius Universidade de Construção e Aprendizagem (Capanema) – privada – 545,13

44) Colégio Pitágoras (Ourilândia do Norte) – privada – 544,87

45) Instituto Adventista Grão Pará (Belém) – privada – 543,96

46) Colégio Ipiranga – ADEPA (Belém) – privada – 543,65

47) Escola Professor Jonathas Pontes Athias (Oriximiná) – privada – 542,89

48) Grupo Futuro Educacional (Canaã dos Carajás) – privada – 542,86

49) Escola de Aplicação da UFPA (Belém) – federal – 542,75

50) Colégio Alfa Saykoopa (Ananindeua) – privada – 542,52

51) Escola de Educação Básica Centro Educacional Anchieta (Itaituba) – privada – 542,22

52) Centro Educacional Colégio Monte Castelo (Marabá) – privada – 540,74

53) Colégio Batista de Santarém (Santarém) – privada – 540,53

54) Cooperativa Educacional Nossa Escola (Belém) – privada – 539,89

55) Colégio Professor Antônio Leite (Castanhal) – privada – 539,72

56) Centro de Estudos Paulo Freire (Belém) – privada – 538,17

57) Colégio Impacto (Ananindeua) – privada – 536,89

58) Escola Particular Disneylandia (Marabá) – privada – 536,43

59) Centro Educacional Gildete Dutra (Altamira) – privada – 536,09

60) Colégio de Ensino Icoaraciense – CEI (Belém) – privada – 535,26

61) Elite Vila dos Cabanos (Barcarena) – privada – 535,14

62) Colégio Professora Maria Goretti SS LTDA (Capanema) – privada – 534,85

63) Escola Madre Zarife Sales (Belém) – privada – 534,07

64) Colégio Impacto (Belém) – privada – 533,92

65) Sistema de Ensino Meson Pi (São Miguel do Guamá) – privada – 532,93

66) Escola Bom Pastor (Parauapebas) – privada – 532,41

67) Colégio Delphus LTDA (Parauapebas) – privada – 532,24

68) Colégio Objetivo de Jacundá (Jacundá) – privada – 532,17

69) Colégio Adventista da Cidade Nova (Ananindeua) – privada – 531,73

70) Colégio Alfa (Belém) – privada – 530,64

71) Escola Osvaldo Cruz (Tucuruí) – privada – 530,52

72) Incentivo – Sist. de Educação Básica LTDA (São Miguel do Guamá) – privada – 530,18

73) Centro de Estudos Antenor Reis (Ananindeua) – privada – 530,15

74) Colégio Impacto – Mangueirão (Belém) – privada – 529,83

75) Colégio Supremo da Amazônia (Ananindeua) – privada – 529,19

76) Colégio Nossa Senhora de Lourdes (Belém) – privada – 528,65

77) Centro de Ensino Empreendedor do Pará – CEEP (Belém) – privada – 528,29

78) Colégio Santa Madre (Belém) – privada – 528,01

79) Colégio Sucesso II (Belém) – privada – 527,75

80) Centro Educacional João XXIII (Castanhal) – privada – 527,04

81) Escola Dom Pedro (Xinguara) – privada – 526,66

82) Centro de Estudos Jean Piaget (Belém) – privada – 526,32

83) Escola Dom Ângelo Frozi (Barcarena) – privada – 525,20

84) Colégio Educacional Christo Rei (Redenção) – privada – 524,89

85) Colégio Pequeno Príncipe Avante (Belém) – privada – 524,70

86) Educação Integral Humana do Brasil (Santarém) – privada – 524,65

87) Instituto Nossa Senhora Auxiliadora (Cametá) – privada – 524,33

88) Colégio Sucesso (Belém) – privada – 523,77

89) Escola Fazendinha (Marabá) – privada – 523,66

90) Centro Educacional Interativo (Belém) – privada – 523,60

91) Instituto Santa Teresinha (Bragança) – privada – 523,51

92) Centro Educacional Nossa Senhora de Fátima (Ananindeua) – privada – 523,35

93) Escola Disneylandia (Belém) – privada – 522,72

94) Colégio Sophos (Paragominas) – privada – 522,69

95) Colégio Salesiano Nossa Senhora do Carmo (Ananindeua) – privada – 522,66

96) CETPS (Tucuruí) – privada – 521,11

97) Centro Educacional Mendara (Belém) – privada – 520,78

98) Escola de Educação Básica Agropalma (Tailândia) – privada – 520,41

99) Colégio Somatório LTDA (Belém) – privada – 519,21

100) Centro Educacional Paraíso do Estudante (Belém) – privada – 518,87

Entenda a nota do Enem por escolas

Todos os anos, o governo federal divulga a nota média que os alunos de uma escola tiveram no Enem. O requisito para a escola ser incluída na divulgação é que pelo menos 50% dos alunos matriculados no terceiro ano do ensino médio em um determinado ano tenham feito a prova do Enem. Se a sua escola não aparece na planilha geral, o motivo pode ser que ela não preencheu este requisito.

Em relação ao Enem 2015, foram divulgadas as notas de 14.998 escolas públicas e privadas brasileiras. O governo sempre divulga as médias de cada uma das quatro provas objetivas (linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza) e da prova de redação. A média aritmética das provas objetivas que originou a listagem acima foi calculada pelo G1. O MEC ressalta que a comparação de escolas apenas pela nota do Enem não é adequada, porque não leva em consideração outros fatores determinantes para a qualidade de ensino de cada instituição, como a formação e professores, o tamanho da escola, a seleção de alunos e o padrão de vida das famílias dos estudantes.

