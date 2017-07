Veja como falar sozinho no Whatsapp – e para quê isso serve

Você sabia que é possível falar com você mesmo no WhatsApp? Apesar de parecer uma verdadeira bobagem, isso pode ser útil para que você guarde dados importantes, fotos ou mesmo áudios. É como mandar um e-mail para si próprio, mas ali dentro de um app que você–provavelmente–usa com frequência.

O primeiro passo para fazer isso é adicionar o seu número na agenda de contatos do seu smartphone, seja ele Android ou iPhone. O porém é que você não consegue iniciar uma conversa com você mesmo da maneira convencional, pesquisando o número no WhatsApp e abrindo a janela de conversa.

O truque é o seguinte: abra o bate-papo com algum amigo no WhatsApp, clique no ícone de anexos (um clip ao lado da janela de digitação no Android e um símbolo de adição no iPhone) e escolha a opção Contato. Ali, você vai escolher e enviar o seu próprio contato registrado na agenda do aparelho. Com isso, um link será gerado na conversa com o seu amigo. Aí, você clica nele e começa a conversa.

Talvez seja preciso registrar o número na lista de contatos do WhatsApp. Nesse caso, basta seguir o procedimento normal para adicionar um novo contato.

Fazendo isso, você poderá mandar mensagens para si próprio para guardar links, endereços, números importantes, fotos, áudios, documentos e basicamente tudo que quiser. Ou seja, você não precisa mandar mensagens para o Facebook do Neymar para guardar seus links importantes.

Outra opção para links é utilizar o aplicativo Pocket, gratuito e multiplataforma. Se não curtir a ideia de guardar dados importantes no WhatsApp, você também pode recorrer ao Evernote, criado, basicamente, com a finalidade de ser um Google para os dados que você considera importante.

