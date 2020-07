Veja como fazer os estudos para o Enem renderem, mesmo estudando em casa

O período da pandemia mudou a rotina dos estudantes que tiveram que adaptar os estudos

Os vestibulandos da edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) estão enfrentando uma situação atípica: estudar para o vestibular em meio a uma pandemia. Está difícil se concentrar nos estudos e além de precisarem lidar com a preocupação com a saúde, precisam se reinventar para não perderem o ritmo do aprendizado.

A pausa nas aulas presenciais trouxe uma nova rotina à vida dos estudantes e, com a casa cheia, a dispersão também se tornou um obstáculo para se manter concentrado nos estudos on-line. Pensando nisso, separamos algumas dicas de como fazer os estudos para o Enem em casa renderem mais durante a pandemia.

Busque se adaptar à nova realidade

É preciso ter em mente que por mais que seja um período complicado, vai passar. Por isso, vale a pena se esforçar um pouco mais, pois as aulas presenciais irão retornar e é importante manter os estudos em dia para não acumular os conteúdos, afinal, o Enem está logo ali. Trabalhe com o que você tem em mãos: sites com conteúdos de educação, como o Guia Enem, e lives de cursinhos.

Procure um local reservado

O local de estudos faz a diferença. Mesmo com a família em casa, se possível, busque um cantinho para chamar de seu durante os estudos. Dê preferência a um lugar arejado, com boa ventilação e que não tenha muito barulho. Assim, fica mais fácil assistir às lives preparatórias, ler livros e se concentrar de uma forma geral.

Estabeleça uma rotina

Antes de começar o isolamento você tinha aulas na escola ou no cursinho presencial? Tente manter essa rotina mesmo em casa. Em qual período você é mais produtivo? Estabeleça uma rotina, por exemplo, sempre pela manhã. Após o café, vá para o seu cantinho de estudos, peça a colaboração das pessoas que estão em casa, livre-se de distrações e foque no que é mais importante neste momento: os estudos!

Bolsa de estudo para pré-Enem EAD

Contar com um cursinho preparatório para o Enem EAD é uma alternativa para manter o foco. Com o auxílio de materiais específico e de professores, fica mais fácil chegar no Enem mais preparado. Consulte no site do Educa Mais Brasil as bolsas de estudo EAD de até 70% para pré-Enem e faça sua inscrição.

