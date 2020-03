Veja como funciona os postos e horarios extras da campanha de vacinação contra gripe a partir desta segunda.

O Pará terá pontos extras da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza, vírus causador da gripe, que começa nesta segunda (23) no estado. A medida é para evitar aglomerações nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a proliferação do novo coronavírus.

A partir desta segunda (23), a prioridade é pessoas com mais de 60 anos de idade. A partir de 16 de abril, professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, além de doentes crônicos estão autorizados a vacinar.

A última fase da campanha vai de 9 a 22 de maio, dando prioridade para crianças de seis meses a menores de seis anos; pessoas com mais de 55 anos; gestantes; mães no pós-parto; população indígena e portadores de condições especiais.

Serão distribuídas 140 mil doses em Unidades Básicas de Saúde e 32 nos novos postos, segundo o Governo do Estado.

Segundo o Ministério da Saúde (MS), a vacina não protege contra o novo coronavírus (Covid-19), mas é proteção aos quadros de doenças respiratórias mais comuns que, dependendo da gravidade, podem levar à morte.

Outra recomendação do MS é evitar que as pessoas acima de 60 anos, público mais vulnerável ao coronavírus, precisem fazer deslocamentos no período esperado de provável circulação do vírus no país.

Ainda de acordo com o órgão federal, a priorização dos idosos nessa primeira etapa é uma forma de auxiliar os profissionais de saúde a descartarem as influenzas na triagem e acelerarem o diagnóstico para a Covid-19.G1

Novo Progresso

Em Novo progresso a Secretaria de saúde divulgou em nota horários de atendimento . Idosos a partir de 60 anos podem procurar atendimento das 17h até as 20h.

