Veja como o trabalhador informal pode checar se está ou não inscrito no Cadastro Único

O aplicativo Meu CadÚnico pode ser baixado por quem tem celular com sistema Android ou iOS (Foto: Reprodução)

Se o trabalhador informal que espera a liberação do auxílio emergencial de R$ 600 — a ser pago pelo governo federal durante três meses — não sabe ou não se lembra se está inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), a verificação pode ser feita de três formas: pelo aplicativo, pelo site e pelo telefone. Veja como proceder:

Pelo aplicativo

A primeira possibilidade é acessar o app do Meu CadÚnico. Este pode ser baixado por quem tem celular com sistema Android ou iOS. Depois, é preciso concordar com os termos de uso da ferramenta.



Após ler algumas instruções, o usuário chega à tela onde deve informar o nome completo, a data de nascimento, o nome da mãe e a unidade da federação (estado).

Pelo app, é possível consultar o Número de Identificação Social (NIS), checar informações sobre a família e emitir um comprovante de cadastramento.

Pelo site

Além disso, é possível efetivar a pesquisa no site Consulta ao Cidadão. Para isso, basta acessar https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/. A primeira tela será a seguinte:

Logo abaixo, há alguns campos a serem preenchidos. Os dados solicitados são: nome completo, data de nascimento, nome da mãe e unidade da federação (estado). É preciso informar também a cidade. Depois basta clicar em “Não sou robô” e acionar “Emitir Certidão”.

Instabilidade e atualização

O site pode apresentar instabilidade devido ao grande número de acessos, o que tem acontecido desde a semana passada. Portanto, pode ser necessário refazer a consulta para conseguir ter acesso à informação desejada.

Caso esteja inscrito no CadÚnico há menos de 45 dias, é possível que o sistema também não informe se a pessoa está ou não cadastrada.

Vale lembrar, no entanto, que para a liberação do auxílio emergencial de R$ 600 a ser pago por três meses aos trabalhadores informais serão considerados apenas os inscritos no CadÚnico até o dia 20 de março de 2020. Quem ainda não estiver no CadÚnico não poderá se inscrever agora. Portanto, não adianta correr.

Mas esse trabalhador, segundo o governo, não ficará sem o benefício. Neste caso, será preciso preencher uma autodeclaração, por meio de outro aplicativo, ainda a ser divulgado. A expectativa é que esse app de autodeclaração seja liberado nesta terça-feira (dia 7 de abril).

Telefone

Caso não tenha smartphone para baixar o aplicativo ou acessar a internet, o Ministério da Cidadania oferece o telefone 0800-707-2003 para consulta sobre inscrição no CadÚnico. A ligação é gratuita e deve ser feita de um telefone fixo das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, e das 10h às 16h, nos finais de semana e feriados.

Outra opção é o número 121.

JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM EXTRA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...