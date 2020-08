Veja conteúdos on-line e estude para concursos públicos

Alguns sites oferecem conteúdo gratuito para o concurseiro estudar pela internet, onde e quando quiser

É preciso investir tempo e dinheiro quando o assunto é concurso público. Não existe fórmula mágica. Além dos cursos preparatórios para concursos presenciais, diversos sites oferecem conteúdo gratuito para o concurseiro estudar pela internet, onde e quando quiser. Inclusive, algumas plataformas são focadas em nicho específico de concurso, como Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, enquanto que outras incluem diversos campos de estudo.

Se você deseja participar de um concurso e não tem como investir muito em materiais para estudos, listamos quatro sites que oferecem conteúdo on-line gratuito preparatório para concursos, com apostilas, videoaulas, simulados e dicas de alta qualidade para o ensino à distância. Confira:

Estratégia Concursos

O Estratégia Concursos é uma plataforma que oferece editais recentes de acordo com cada região, além de PDFs e videoaulas com professores.

Alfa Concursos

O curso oferecido pela Alfa Concursos é denominado “Intensivo Alfartanos Força” e tem como objetivo preparar os candidatos com matérias básicas especialmente montadas para quem deseja prestar concursos da polícia. O curso preparatório gratuito conta com aulas introdutórias de Português, Matemática, Raciocínio Lógico e outras. Além disso, estão previstos simulados e exercícios para reforçar o aprendizado. Após o cadastro, o candidato tem acesso gratuito ao material por três meses.

Gran Cursos Online

A Gran Cursos Online conta com mais de 7 mil cursos, em diferentes áreas de atuação. Tem apostilas, e-books, aulas, palestras, simulados, questões e grupos de estudos disponibilizados como amostras gratuitas. A plataforma disponibiliza uma oficina de redação para quem vai realizar a prova dissertativa.

Casa do Concurseiro

Essa plataforma possui postilas gratuitas da Casa do Concurseiro e conta com grande número de aprovados em concursos. Oferece cursos em diversas áreas, mas se destaca em duas carreiras específicas: Bancárias e Tribunais, onde os resultados mais expressivos foram de diversos alunos em primeiro lugar nos últimos concursos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.

