Veja ‘Hipster da Federal’ que virou sucesso na web

Lucas Valença, policial federal que atuou durante a prisão de Eduardo Cunha na última quarta-feira (19) acabou roubando os holofotes e conquistando a web. As informações são do Extra.

O policial barbudo e de cabelos compridos presos em um coque virou manchete dos principais veículos do país e ganhou o apelido de “Hipster da Federal”.

Nascido em Posse, cidade do interior de Goiás, Lucas tem 30 anos e atualmente mora em Brasília.

Solteiro e com mais de 10 tatuagens distribuídas pelo corpo, antes de se tornar um policial federal, Lucas cursou engenharia elétrica na Universidade Federal de Goiás (UFG).



DOL



