Veja horário da ‘missa do galo’ em Novo Progresso

A expressão missa do galo recebeu esse nome porque a meia-noite do dia 24 de dezembro um galo cantou fortemente anunciando o nascimento do salvador da humanidade, Jesus Cristo, filho de Deus vivo.

Milhares de fiéis vão participar, neste sábado à noite, da ‘missa do galo’, em comemoração do natal, nascimento de Jesus Cristo. Na Paróquia Santa Luzia em Novo Progresso , a missa será às 20h00.

You May Also Like