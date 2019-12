Veja lista de 68 cargos proibidos em concursos por decreto de Bolsonaro

Entre os cargos estão os de assistente de direção e produção, editor de imagens, confeccionador de instrumentos musicais, instrumentador cirúrgico e outros.(Foto:Reprodução)

Em decreto publicado no dia 20 de dezembro no Diário Oficial da União (DOU), o presidente Jair Bolsonaro vedou a realização de concursos públicos para cargos técnicos-administrativos em educação em 68 cargos federais. O veto, no entanto, não vale para certames com editais já publicados. Além disso, a medida extingue 14.227 cargos vagos e que vierem a vagar dos quadros de pessoal da administração pública federal.

Quanto à extinção de cargos, os efeitos do decreto passarão a valer no dia 26 de fevereiro de 2020. Em relação à proibição de concursos públicos, os efeitos do decreto passaram a valer no dia 20 de dezembro, data da publicação no Diário Oficial da União (DOU).

Foram vedados novos concursos para os cargos de:

Assistente de Direção e Produção

Confeccionador de Instrumentos Musicais

Editor de Imagens

Instrumentador Cirúrgico

Mestre de Edificações e Infraestrutura

Operador de Câmera de Cinema e TV

Revisor de Textos Braille

Técnico em Agrimensura

Técnico em Alimentos e Laticínios

Técnico em Artes Gráficas

Taxidermista

Técnico em Anatomia e Necropsia

Técnico em Audiovisual

Técnico em Cinematografia

Técnico em Edificações

Técnico em Eletrotécnica

Técnico em Eletromecânica

Técnico Equip – Médico Odontológico

Técnico em Geologia

Técnico em Herbáreo

Técnico em Higiene Dental

Técnico em Hidrologia

Técnico em Instrumentação

Técnico em Mecânica

Técnico em Metalurgia

Técnico em Meteorologia

Técnico em Mineração

Técnico em Móveis e Esquadrias

Técnico em Música

Técnico em Nutrição e Dietética

Técnico em Ótica

Técnico em Prótese Dentária

Técnico em Química

Técnico em Restauração

Técnico em Segurança do Trabalho

Técnico em Som

Técnico em Telecomunicação

Técnico em Telefonia

Tradutor Intérprete de Linguagem de Sinais

Transcritor de Sistema Braille

Desenhista Técnico Especializado

Técnico em Eletricidade

Técnico em Estatística

Técnico em Manutenção de Áudio Vídeo

Administrador de Edifícios

Assistente de Tecnologia da Informação

Auxiliar de Enfermagem

Cenotécnico

Locutor

Operador de Luz

Operador de Rádio – Telecomunicações

Programador de Rádio e Televisão

Técnico em Eletrônica

Assistente Técnico de Embarcações

Coreógrafo

Diretor de Artes Cênicas

Diretor de Fotografia

Diretor de Produção

Editor de Publicações

Jornalista

Músico-Terapeuta

Programador Visual

Publicitário

Redator

Regente

Relações Públicas

Roteirista

Sanitarista

Cargos extintos

No âmbito de cargos vagos e que vierem a vagar, serão extintos 9.742 deles, em áreas como Saúde, Previdência, Educação, Trabalho, Meio Ambiente, Seguro Social, Cultura, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Fazenda. Entre os cargos estão os de auxiliar de laboratório, laboratorista, cartógrafo, guarda de endemias, desenhista, microscopista e técnico em cartografia.

Já no grupo exclusivo dos cargos vagos, serão extintos 4.485, em setores como Infraestrutura , Saúde, Forças Armadas e Advocacia-Geral da União. Entre os cargos estão os de auxiliar de higiene dental, assistente de laboratório, auxiliar institucional, técnico federal de finanças e controle, técnico de laboratório, fotógrafo, e assistente social.

*Matéria publicada no Jornal do Commércio, da Rede Nordeste

