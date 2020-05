Veja o calendário de pagamento da 2ª parcela do auxílio emergencial

Benefício garante renda básica durante a pandemia de covid-19 (Foto:Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Cerca de 50 milhões de pessoas estão inscritas no programa do governo federal para receber o auxílio emergencial de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mulheres mães e chefes de família). O benefício é pago a trabalhadores informais e pessoas de baixa renda, inscritos no cadastro social do governo e no Bolsa Família.

O programa foi criado pelo governo federal para garantir uma renda básica emergencial durante três meses, para o enfrentamento dos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. A primeira parcela já foi paga.

A segunda parcela começou a ser depositada nesta semana, conforme calendário divulgado pela Caixa Econômica, que está operacionalizando o pagamento do benefício.

Veja o calendário de depósitos para beneficiários do Bolsa Família:

Último dígito do NIS | Data do crédito

1 18 de maio

2 19 de maio

3 20 de maio

4 21 de maio

5 22 de maio

6 25 de maio

7 26 de maio

8 27 de maio

9 28 de maio

0 29 de maio

Veja o calendário para depósito em poupança social:

Nascidos em Dia de recebimento do benefício

janeiro e fevereiro 20 de maio

março e abril 21 de maio

maio e junho 22 de maio

julho e agosto 23 de maio

setembro e outubro 25 de maio

novembro e dezembro 26 de maio

Veja o calendário para saque e transferência da poupança social:

Nascidos em | Liberado em

janeiro 30 de maio

fevereiro 1 de junho

março 2 de junho

abril 3 de junho

maio 4 de junho

junho 5 de junho

julho 6 de junho

agosto 8 de junho

setembro 9 de junho

outubro 10 de junho

novembro 12 de junho

dezembro 13 de junho

