Veja o caminho dos adversários do Brasil na fase de grupos até a Copa

Suíça, Costa Rica e Sérvia farão amistosos contra diversas seleções até seus jogos de estreia no Mundial da Rússia. LANCE! traz a agenda completa

A Copa do Mundo está cada vez mais próxima. A 37 dias da abertura do Mundial da Rússia, a curiosidade sobre os adversários que o Brasil enfrentará na fase de grupos só aumenta. Diante disto, o LANCE! preparou um resumão com o caminho que Suíça, Sérvia e Costa Rica percorrerão durante a preparação para suas estreias na competição.

Suíça

Apontada como favorita para se classificar ao lado do Brasil no Grupo E, a Suíça terá dois compromissos até entrar em campo em sua estreia contra a equipe de Tite. Liderada pelo meia Shaqiri, a equipe medirá forças contra Espanha e Japão, adversários que estão classificados para a Copa.

Confira a agenda:

03/06/2017 – Suíça x Espanha

08/06/2017 – Suíça x Japão

17/06/2017 – Suíça x Brasil (Estreia na Copa)

Costa Rica

Surpresa na última Copa do Mundo, a seleção da Costa Rica enfrentará adversários fortes antes de embarcar rumo à Rússia. A equipe do goleiro Keylor Navas, do Real Madrid, terá três desafios pela frente: Irlanda do Norte, Inglaterra e Bélgica.

Confira a agenda:

03/06/2018 – Costa Rica x Irlanda do Norte

07/06/2018 – Costa Rica x Inglaterra

11/06/2018 – Costa Rica x Bélgica

17/06/2018 – Costa Rica x Sérvia (Estreia na Copa)

Sérvia

Adversária do Brasil na última rodada da fase de grupos, a Sérvia fará amistosos contra duas seleções sul-americanas que não estarão na Copa: Chile e Bolívia. A informação é do “SporTV”. O confronto contra a equipe de Reinaldo Rueda, ex-Fla, acontecerá na cidade de Graz, na Áustria. Cinco dias depois, encara a seleção boliviana em Viena.

Confira a agenda:

04/06/2017 – Sérvia x Chile

09/06/2017 – Sérvia x Bolívia

17/06/2017 – Sérvia x Costa Rica (Estreia na Copa)

O Brasil, por sua vez, fará a convocação dos 23 jogadores que irão à Copa na próxima segunda-feira (13/06). No dia 21/05, a Seleção se apresenta na Granja Comary e inicia sua preparação para o Mundial. Antes de desembarcar na Rússia, a equipe de Tite enfrenta Croácia, no dia 03/06, e Áustria, no dia 10/06.

Fonte:R7/Lance (Foto:Reginaldo Pimenta / Raw Image / Lancepress)

