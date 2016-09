Veja o convite de casamento de Gusttavo Lima

Gusttavo Lima e Andressa Suita se casarão na próxima segunda-feira (03), em uma fazenda em João Pinheiro, em Minas Gerais.

O convite do matrimônio foi divulgado pelo colunista Léo Dias, do jornal O Dia.

Na festa, está proibida a entrada de menores de 18 anos.



(Com informações do colunista Léo Dias)

