Veja o ranking dos cursos técnicos mais procurados na pandemia

Em um mercado cada vez mais concorrido, muitas empresas buscam os profissionais com qualificações técnicas, que continuam sendo aliadas do profissional. Esta é uma maneira prática e rápida de adquirir conhecimento em áreas específicas.

Houve um aumento na busca por cursos técnicos profissionalizantes no país na modalidade a distância durante os meses de isolamento social. Dentre eles, destacaram-se as formações na área de finanças e empreendedorismo. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) registrou mais de 1 milhão de matrículas em cursos técnicos durante a pandemia.

