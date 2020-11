Veja os 11 vereadores eleitos em 2020 e composição da Câmara Municipal de Novo Progresso

(Foto Arte Jornal Folha do Progresso) – PL foi o partido que mais elegeu. Renovação é de 77%, com 9 novos vereadores. No total, são duas mulheres eleitas.

As eleições deste domingo (15) definiram a nova composição da Câmara Municipal de Novo Progresso, que conta com 11 vereadores. Os partidos PL e MDB foram os que elegeram mais representantes. Juliano Simionato (DEM) foi O vereador mais votado, com 491 votos.

Em comparação com as Eleições de 2016, dois candidatos foram reeleitos e 9 novos foram eleitos, o que representa uma renovação de 92%. Este ano, foram eleitas duas mulheres.

Confira a lista de vereadores eleitos em Novo Progresso. (em negrito, os reeleitos):

Novo Progresso, PA

JULIANO CESAR SIMIONATO (Democratas) – 491 Votos

MATEUS MONTEIRO SANTOS (MDB) – 480 Votos

ADRIANA MANFROI MENDES (Patriota) – 462 Votos

VALFRIDE RODRIGUES DOS SANTOS (PROS) 414 Votos

FRANCISCO GOMES DE SOUSA (PSC) 404 Votos



MOISES DE LIMA FERREIRA (PL) 348 Votos

DIRCK ROBERTO DA SILVA (MDB) 345 Votos

BEATRIZ COELHO DE PAULA (PL) 335 Votos

MAGNO COSTA CARDOSO (PL) 302 Votos

SAMUEL DE OLIVEIRA BORTOLIN (PSDB) 298 Votos



MOACELIO PEREIRA MELO (PSD) 220 Votos

Veja votação nominal para vereador em Novo Progresso.

Por: JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...