Veja os 9 melhores alimentos para perder peso e cuidar do seu fígado.

(Foto:Reprodução) – Cuidar do peso e, de quebra, garantir que o corpo está trabalhando do jeito certo. Quem não deseja isso? Com a dieta certa, é possível alcançar esses resultados. E não é preciso gastar muito dinheiro: boa parte dos itens da lista provavelmente já estão na sua dispensa.

Água

Foto:congerdesign/Pixabay

Manter um peso saudável é uma das melhores coisas que você pode fazer pelo seu fígado. Crie o hábito de beber água em vez de tomar bebidas com muito açúcar, como o refrigerante. Você vai se surpreender com a quantidade de calorias evitadas.

Amêndoas

Foto:Steve Buissinne/Pixabay

As amêndoas são uma boa fonte de vitamina E, nutriente que ajuda a combater doenças hepáticas. Além disso, elas fazem bem para o coração. Coma um punhado na salada ou na próxima vez que sentir vontade de fazer um lanche.

Aveia

Foto:旭刚 史/Pixabay

Alimentos com muita fibra ajudam no funcionamento do fígado, e a aveia é um deles. Essa ótima opção para começar o dia ajuda a queimar a gordura da barriga e a perder alguns quilinhos.

Brócolis

Foto:Shutterbug75/Pixabay

Se você quer manter o seu fígado saudável, inclua muitos vegetais à sua dieta. O brócolis pode ser parte dessa estratégia. Alguns estudos sugerem que esse alimento ajuda a proteger contra problemas hepáticos. Se o brócolis cozido no vapor parece sem graça demais, experimente-o assado com alho e vinagre balsâmico.

Café

Foto:cocoparisienne/Pixabay

Estudos mostram que beber duas a três xícaras por dia pode proteger o seu fígado de danos causados pelo excesso de álcool ou por uma dieta não saudável.

Chá-verde

Foto:dungthuyvunguyen/Pixabay

Está repleto de um tipo de antioxidante chamado catequinas, o qual pode proteger contra algumas formas de câncer — incluindo o de fígado. Você consome as catequinas se preparar um chá quente; o gelado tem níveis muito mais baixos.

Ervas e especiarias

Foto:monicore/Pixabay

Quer proteger o seu fígado e o seu coração ao mesmo tempo? Então use sálvia, alecrim e orégano. Eles são são uma alternativa para o sal das receitas e uma boa fonte de polifenóis — que ajudam a proteger contra a doença hepática gordurosa não alcoólica. Curry, canela e cominho também são boas opções.

Espinafre

Foto:Aline Ponce/Pixabay

As folhas verdes têm um poderoso antioxidante chamado glutationa, o qual ajuda na manutenção do bom funcionamento do fígado. E o espinafre é fácil de preparar: como refogado ou base de uma salada.

Mirtilos

Foto:Free-Photos/Pixabay

Também chamadas de “blueberries”, essas frutas também contêm polifenóis. Se os mirtilos não são do seu agrado, atenção aos outros alimentos ricos em polifenóis: ameixas, azeitonas e chocolate amargo.

Por Luís Cunha

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...