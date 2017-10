Veja outras famosas que também ‘pagaram peitinho’ em frente às câmeras

Anitta foi uma das grandes vencedores do prêmio Multishow, na noite desta terça-feira (24), mas o que acabou virando assunto para muitos internautas não foram os troféus da cantora e sim os “peitinhos” que a funkeira “pagou” durante perfomance no evento.

Esse tipo de situação, no entanto, é mais comum do que aparece, e diversas famosas já foram traídas pelo look em cima do palco. Veja outras artistas que já passaram pelo mesmo aperreio.

Valesca Popozuda

A rainha do funk se apresentava em uma festa de réveillon em Ipatinga (MG) quando a parte de cima do vestido caiu. O deslize não foi suficiente para parar o show da popozuda. Beijinho no ombro e mamilo à mostra.



Britney Spears

A cantora pop Britney Spears nem percebeu que um dos seus seios estava aparecendo no palco de um show em Las Vegas. Os fãs, no entanto, não deixaram o flagrante passar impune.

Jennifer Lopez

A diva J. Lo participava de um programa ao vivo na Espanha quando sua comissão de frente acabou roubando a cena. Sem se preocupar, a cantora depois riu do flagra



Gaby Amarantos

Usando um macacão superdecotado, Gaby nem percebeu que um dos mamilos estava aparecendo durante sua apresentação no programa “Encontro com Fátima”.



Beyoncé

Há dez anos, Beyoncé enlouquecia o público durante um show em Orlando, na Flórida, mas a empolgação, além de levantar a plateia, fez levantar a parte de cima do look da norte-americana.



Susana Vieira

A atriz fazia uma apresentação musical durante o programa “Domingão do Faustão” e, durante a animação, se jogou na plateia e nem percebeu que o mamilo estava à mostra.



Madonna

Enquanto a maioria das cantoras são surpreendidas por uma falha na roupa, Madonna vai lá e faz questão de mostrar o mamilo. Assim foi em 2012, durante um show em Istambul.

Fotos: Reprodução

Fonte: DOL.

