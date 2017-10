Veja paisagens extraterrestres em resolução incrível e com detalhes

A gravação reflete cada curva da superfície do Planeta Vermelho filmada pela NASA

O portal Vimeo publicou um vídeo da NASA que reflete cada detalhe da região de Marte nomeada pelos cientistas de Protonilus Mensae. Esta gravação em altíssima precisão foi filmada a 300 km da superfície marciana e mostra inédita paisagem do planeta marcada por infinitos buracos e crateras.

Protonilus Mensae é uma zona situada no noroeste do hemisfério oriental do Planeta Vermelho. Sua superfície conta com falésias, colinas planas e vales amplos, que, segundo acreditam os cientistas, foram formados por glaciares antigos que abrangiam toda a superfície do planeta.

As imagens impressionantes desse terreno, filmadas em março deste ano, foram compartilhadas pelo projeto da NASA HiRise (Experimento científico de imagens de alta resolução) que divulga fotografias e vídeos captados pela nave espacial Mars Reconnaissance Orbiter.

