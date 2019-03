Veja quem são as vítimas do massacre em escola de Suzano

Guilherme Taucci Monteiro e Luiz Henrique de Castro, os assassinos de Suzano — Foto: Reprodução Assassinos atiraram em alunos e funcionários da Escola Estadual Raul Brasil.

No portão da escola em Suzano, secretário divulga relação dos nomes das vítimas

Assassinos encapuzados mataram oito pessoas na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, nesta quarta-feira (13). Os dois, que eram ex-alunos do colégio, se mataram. Os cinco estudantes assassinados tinham entre 15 e 17 anos de idade, de acordo com o secretário de Segurança Pública de São Paulo. Também foram mortos duas funcionárias do colégio e o proprietário de uma loja próximo ao local.

Ataque foi na hora do intervalo, diz testemunha

Veja quem são as vítimas

Veja, abaixo, a lista das vítimas:

Alunos

Caio Oliveira, 15 anos

Caio Oliveira, um dos mortos no massacre em Suzano — Foto: Foto: Redes sociais

Claiton Antônio Ribeiro, 17 anos: ele foi baleado e morreu na escola. Igor Ribeiro, colega de classe, viu o estudante ser baleado: “Eu e mais um corremos pro lado e um de nós ficou, aí ele levou dois tiros”, conta Igor.

Douglas Murilo Celestino, 16 anos: socorrido ao Hospital de Clínicas Luzia Pinho de Melo, foi a óbito.

Douglas Murilo foi uma das vítimas do ataque na Escola Raul Brasil em Suzano — Foto: Arquivo Pessoal

Kaio Lucas da Costa Limeira, 15 anos

Kaio Lucas da Costa Limeira é um dos mortos do massacre em Suzano — Foto: Foto: Redes sociais

Samuel Melquíades Silva de Oliveira, 16 anos: frequentava a igreja com o pai. Segundo o tio, José Silva, o garoto ajudava o pai nas pregações da igreja Adventista do Sétimo dia. “Era um menino dinâmico e especial”, disse o tio.

Samuel Melquíades é uma das vítimas do massacre em Escola Estadual de Suzano. — Foto: Reprodução Facebook.

Funcionárias:

Marilena Ferreira Vieira Umezo, 59 anos: coordenadora pedagógica da escola. Era casada. Deixa filhos e netos. Foi a primeira pessoa a ser baleada na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano (SP), na manhã desta quarta-feira. Dava aulas de filosofia para o Ensino Médio e foi promovida a coordenadora pedagógica recentemente.

Marilena Umezu foi uma das vítimas do massacre na Escola Estadual de Suzano — Foto: Foto do Facebook.

Eliana Regina de Oliveira Xavier, 38 anos: Era inspetora na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano.



Eliana Regina de Oliveira Xavier era inspetora na Escola Estadual Raul Brasil — Foto: Foto: Redes Sociais

Dono da loja de carros:

Jorge Antônio Moraes, 51 anos: comerciante, morto antes da entrada dos assassinos na escola; ele é tio de Guilherme, um dos assassinos.

Feridos:

Adna Bezerra, 16 anos: estável

Anderson Carrilho de Brito, 15 anos: estado grave

Beatriz Gonçalves, 15 anos: estável

Guilherme Ramos, 14 anos: passa por cirurgia

Jenifer Silva Cavalcanti: estado grave

José Vitor Ramos Lemos: atingido com machado.

Leonardo Martinez Santos: passará por cirurgia

Leonardo Vinicius Santana: estável

Leticia Melo Nunes: estável

Murilo Gomes Louro Benite: estável

Samuel Silva Felix

Assassinos:

Guilherme Tauci Monteiro ,17 anos

Luiz Henrique de Castro, 25 anos

Guilherme Taucci Monteiro e Luiz Henrique de Castro, os assassinos de Suzano — Foto: Reprodução

Resumo

Ataque a escola em Suzano, na Região Metropolitana de São Paulo, deixou cinco alunos e duas funcionárias mortas; os dois assassinos se mataram.

Os autores do crime são Guilherme Taucci Monteiro, de 17 anos, e Henrique de Castro, de 25 anos, ex-alunos do colégio.

Antes de entrar na escola, os assassinos estiveram em uma loja de automóveis próximo ao colégio. O proprietário do estabelecimento, Jorge Antonio de Moraes, tio de Guilherme Taucci Monteiro, levou três tiros e morreu.

Há nove feridos, mas o estado de saúde não foi informado.

Ainda não se sabe o motivo do ataque e o vínculo dos autores com a escola.

Uma testemunha disse que viu um deles com arma de fogo e outro, com uma faca.

A PM encontrou no local um revólver 38, uma besta (um artefato com arco e flecha), objetos que parecem ser coquetéis molotov e uma mala com fios.

Os assassinos chegaram ao colégio alvo do ataque em um carro alugado.

Segundo o Censo Escolar de 2017, a instituição tem 358 alunos da segunda etapa do fundamental (6º ao 9º ano) e 693 estudantes do ensino médio. No local, também funciona um centro de idiomas.

Mortes em Suzano — Foto: Igor Estrella/G1

