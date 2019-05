Veja quem são os garimpeiros que morreram soterrados em garimpo de Itaituba

Blenes Félix e Tony dos Santos, mortos soterrados. (Foto:Reprodução)=

Segundo corpo foi resgatado na madrugada desta quinta (9); acidente aconteceu no garimpo Água Branca.

Por volta das 17h de quarta-feira (08), dois garimpeiros morreram soterrados no garimpo Água Branca, em Itaituba. Blenes Félix da Silva, 24 anos, e o companheiro, Tony dos Santos Silva, conhecido pelo apelido de “Toinho”, foram as duas vítimas do acidente fatal.

Um trabalhador continua desaparecido. (Foto: Plantão 24 horas news)

Segundo informações que foram apuradas, tudo aconteceu após um deslizamento em um local conhecido como “baixão do tião”. As duas vítimas estavam dentro de um poço, quando foram surpreendidos e soterrados pelo deslizamento de terra da encosta do poço.

