Veja repercussão da morte do deputado federal João Castelo

A morte do deputado federal do Maranhão, João Castelo (PSDB), na manhã deste domingo (11) em São Paulo, repercutiu entre figuras políticas do Maranhão. O governador Flávio Dino solidarizou-se com familiares e amigos do parlamentar, decretando luto oficial de três dias, no Estado. Em nota, o Governo do Estado reconheceu que o deputado federal deixou uma marca na história do Maranhão. (Leia a nota na íntegra)

NOTA

O Governo do Maranhão manifesta pesar pela morte do deputado federal João Castelo Ribeiro Gonçalves, ocorrida neste domingo (4), no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Ex-governador do Maranhäo e ex-prefeito de São Luís, João Castelo deixou sua marca na história do Estado. Estava no quinto mandato de deputado federal, além de já ter exercido outros cargos, como senador da República e presidente Empresa Maranhense de Administração Portuária (Emap).

Neste momento de dor, o governador Flávio Dino solidariza-se com familiares e amigos do parlamentar, decretando luto oficial de três dias, no Estado.

Quem também se manifestou quanto à morte de João Castelo foi o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. Em nota, o prefeito manifestou o seu pesar, se solidarizando com familiares e amigos, rogando a Deus que os conforte neste momento de dor. (Leia a nota na íntegra)

NOTA

A Prefeitura de São Luís decretou luto oficial de três dias pelo falecimento do deputado federal e ex-prefeito de São Luís João Castelo Ribeiro Gonçalves (PSDB), que morreu neste domingo (11), aos 79 anos.

João Castelo estava internado desde novembro no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Além de prefeito de São Luís entre os anos de 2009 e 2012, já havia exercido os cargos de governador do Maranhão, Senador e presidente da Empresa Maranhense de Administração Portuária (Emap). Atualmente, estava no seu quinto mandato como deputado federal.

O prefeito Edivaldo lamenta e manifesta o seu pesar, se solidarizando com familiares e amigos, rogando a Deus que os conforte neste momento de dor.

O ex-presidente da República, José Sarney expressou sentimentos de pesar para com a família de João Castelo.

A morte do deputado João Castelo deixa uma grande lacuna na política do Maranhão, onde durante 50 anos ele ocupou uma posição de liderança, sendo governador, prefeito de São Luís, deputado federal, senador da República e, ao mesmo tempo, foi responsável por grandes obras e participou ativamente da política do Estado. Nós mandamos à sua família nossos sentimentos de pesares e também a todo o Maranhão pela grande perda que nós acabamos de ter.

Quem também manifestou os pêsames quanto à morte do deputado federal foi o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho.

Eu sempre verifiquei o apoio e o sentimento de bem-querer, de gratidão que o Maranhão tinha para com João Castelo, portanto eu me associo a esses sentimentos desejando à família toda a solidariedade do mundo e tenho certeza de que Castelo0 nos deixará uma grande lacuna. Quero estender o meu abraço a toda a família e a seus amigos mais queridos. Estamos juntos nesse sentimento de pesar.

A ex-governadora do Maranhão, Roseana Sarney também ofereceu condolências à família do deputado federal. Em nota, Roseana destacou que, ao longo de sua vida pública, João Castelo deu grande contribuição ao desenvolvimento do Maranhão.

Lamento, com muito pesar, a morte do deputado federal João Castelo, que foi governador do Maranhão, prefeito de São Luís e senador da República, e ao longo de sua vida pública deu grande contribuição ao desenvolvimento do nosso estado. Nesse momento de tristeza, quero me solidarizar com a família, a ex-primeira dama Gardênia Castelo, os filhos e amigos. Meus mais sinceros sentimentos.

Posicionamento do Partido Social da Democracia Brasileira do Maranhão

O PSDB do Maranhão manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de João Castelo Ribeiro Gonçalves – o João Castelo -, na manhã deste domingo (11).

Em seu quinto mandato de deputado federal, o parlamentar trilhou uma rica caminhada política: foi também prefeito, governador e senador, além de ter assumido funções de destaque em órgãos públicos.

O partido solidariza-se com seus familiares e com toda a sociedade maranhense pela perda deste notável homem político.

