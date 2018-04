Veja sobre a campanha de vacinação contra a gripe de 2018 em Novo Progresso

A Secretaria Municipal de Saúde de Novo Progresso divulgou em nota o inicio da 20° CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA NO PERÍODO DE 23 DE ABRIL À 01 DE JUNHO 2018.

Público alvo – Pessoas com mais de 60 anos, crianças nas faixa etária de 06 meses a menores de 05 anos, as gestantes, as puerperas ( mulheres com até 45 dias após o parto), profissionais da saúde,indígenas,portadores de doenças crônicas,portadores de condições especiais e professores. PROCURE A UNIDADE DE SAÚDE MAIS PRÓXIMA DE SUA CASA E LEVE A CADERNETA DE VACINAÇÃO a nota foi divulgada pela Enfermeira Eliane Coordenadora de Imunização.

Ela tem um público-alvo definido pelo Ministério da Saúde, que inclui idosos, crianças pequenas, gestantes e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, como cardiopatias.

– A vacina é segura e eficaz para prevenção da gripe. Com ela, podemos evitar que pessoa com uma doença cardíaca fique gripada e tenha complicações, que podem complicar seu quadro.

Segundo estudos, a vacinação contra a gripe pode reduzir de 32% a 45% o número de hospitalizações por pneumonias e de 39% a 75% da mortalidade global e em, aproximadamente, 50% as doenças relacionadas à influenza.

Ela protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no último ano no Hemisfério Sul, de acordo com determinação da OMS, (A/H1N1; A/H3N2 e influenza B).

