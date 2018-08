VEJA VÍDEO: Crianças são estupradas em balsas em troca de comida no Pará

(Foto:Reprodução) -Em Melgaço, no Pará, a equipe do Repórter Record Investigação flagrou crianças de 11 anos e adolescentes que entram em balsas para pedir comida e são abusadas. Conhecida como balseiras, elas mantêm relações com os donos das embarcações para conseguirem alimento e óleo para a família.

A reportagem flagra quando as canoas, conhecidas como ‘rabetas’ com crianças se aproximam dos barcos e é feita a negociação, os barqueiros pagam em média R$ 50 para manter relações sexuais com as crianças. Quando não recebem o valor em dinheiro, as crianças são presenteadas com brinquedos, recebem comidas e óleo para cozinhar.

Fonte: R7/Créditos: R7, in Jornal Folha do Progresso

