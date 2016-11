Velho conhecido – Ladrão preso ao brigar com vítima em Novo Progresso

Neto um larápio velho conhecido da Policia de Novo Progresso, foi preso em flagrante , neste domingo, suspeito de praticar roubo de um celular na rua da cidade.

Ele teria entrado em luta corporal com a mulher que teve celular arrancado à força pelo marginal. De acordo com a polícia militar, no momento da abordagem, Neto estava na sua residência com os objetos do roubo.

Ele tem diversas passagens pela polícia e foi encaminhado para a Delegacia de Policia civil de Novo Progresso onde vai responder pelo crime.

Por Folha do Progresso (Foto Policia)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...