Velório é interrompido após tiroteio no interior do Pará

Ao DOL, o comandante da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) informou que dois homens em uma moto passaram atirando, mas ao perceberem que o “alvo” (um familiar do falecido) não estava no local, fugiram.

A Polícia Militar busca dois homens suspeitos de atirar contra várias pessoas na noite desta segunda-feira (2) que atendiam a um velório em uma funerária particular, localizada no centro do município de Capitão Poço, nordeste paraense.

