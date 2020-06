Velório e sepultamento do corpo de Juninho assassinado no mato Grosso será neste sábado em Novo Progresso

(Foto:Reprodução) – Os corpos de Edézio Mendes Alves Júnior (Juninho) e Wanderley José Silva Júnior foram encontrados ao lado de um Ford Ecosport, branco na cidade de Sinop no Mato Grosso.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia para depois ser liberados para família.

Uma aeronave já esta no Mato Grosso e vai trazer o corpos de Edezio (Juninho) que será velado nas dependências da Camâra Municipal e sepultado neste sábado 20 de junho. Conforme a funeraria funerária Luz e Vida de Sinop (MT) os procedimentos fúnebres de Wanderley ainda não foram definidos

Uma das vítimas Edézio Mendes Alves Júnior bastante conhecido em Novo Progresso – “Juninho” – , era dono do restaurante “Panela de Barro”, e de uma loja de materiais de construção. Juninho foi assessor parlamentar do Vereador Chico Souza (PSL) , tirado da folha de pagamento em dezembro de 2019. Em Sinop (MT) ,comentam que os dois estavam na Fazendinha, popular cabaré , e que saíram em fuga, por uma estrada de chão, a possibilidade de terem trocado tiros.

A Polícia Judiciária Civil (DHPP) da cidade de Sinop-MT passa a investigar duplo homicídio, ocorrido na madrugada desta sexta-feira (19). Os corpos de Edézio Mendes Alves Júnior e Wanderley José Silva Júnior foram encontrados ao lado de um Ford Ecosport, branco placa de Novo Progresso.

De acordo com informações da policia , os corpos foram localizados por populares em uma estrada de terra. As vítimas apresentavam perfurações de projétil de arma de fogo (revólver ou pistola), principalmente na cabeça.

No interior do veículo foram encontrados ‘tickets’ de pedágio do trajeto Cuiabá/Sinop. Uma carteira de assessor parlamentar também estava no veículo.

