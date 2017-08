Vem ai a 1ª cavalgada beneficente de Moraes Almeida

O evento esta sendo organizado pelo Lions Clube de Moraes Almeida que convida as comitivas da região para participarem do evento.

No próximo domingo 03 de Setembro acontece a primeira cavalgada beneficente do distrito de Moraes Almeida – em sua primeira edição terá o lucro revertido ao Hospital do Câncer de Barretos SP.

Será realizada no dia 03 de Setembro, em Moraes Almeida, a 1ª cavalgada beneficente em prol Hospital do câncer de Barretos.

You May Also Like