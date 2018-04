Vem aí o 19º Congresso Internacional de Educação da LBV!

Nos dias 27, 28 e 29 de julho de 2018, a Legião da Boa Vontade promoverá o 19º Congresso Internacional de Educação da LBV, sob o tema “A aprendizagem significativa e a valorização do protagonismo do educando: uma visão além do intelecto”.

O evento reunirá, em São Paulo/SP, centenas de docentes, estudantes, pesquisadores, profissionais de áreas ligadas à Educação e demais interessados.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.lbv.org/congressodeeducacao, pelos telefones: (11) 3225-4590 ou 3361-6078 ou enviando um e-mail para iejpn@lbv.org.br.

